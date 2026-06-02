В Прикамье простятся с погибшим на СВО стрелком Иваном Трониным

В администрации Очёрского муниципального округа пояснили, что Иван Тронин окончил школу № 1, затем оступил в Очёрский колледж по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Служил в армии, после прохождения срочной службы работал на Очёрском машиностроительном заводе, в последнее время — у индивидуальных предпринимателей. В сентябре 2022 года был мобилизован. В зоне проведения СВО был стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового отделения. Погиб 4 декабря 2025 года во время проведения штурмовых действий на Запорожском направлении. Ему было 39 лет, женат, воспитывал двух сыновей.