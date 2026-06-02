Филиал фонда «Защитники Отечества» в Хабаровском крае отметил трёхлетие со дня основания. За это время сотни ветеранов специальной военной операции и члены их семей получают системную поддержку по разным направлениям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Филиал фонда в Хабаровском крае ведёт системную работу по персональному сопровождению ветеранов СВО и членов их семей. В филиале работает 46 социальных координаторов, которые ежедневно помогают в решении различных вопросов.
Чаще всего обращаются по вопросам получения денежных выплат, связанных с участием в СВО; назначения мер социальной поддержки; за юридической и медицинской помощью; содействия в трудоустройстве и обучении.
Филиал на постоянной основе взаимодействует с органами исполнительной власти края, работодателями и администрацией города Хабаровска для содействия в трудоустройстве ветеранов СВО. Проводятся ярмарки вакансий, практикуется направление резюме на рассмотрение в ведомства. Также реализуется направление по заключению социального контракта на ведение предпринимательской деятельности. Для повышения профессиональных компетенций филиал содействует ветеранам в получении профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Это позволяет комплексно решать задачи по возвращению участников СВО к полноценной мирной жизни, а членам семей погибших и пропавших без вести — успешно проходить социальную адаптацию.