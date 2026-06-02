Возрожденное танковое училище в Челябинске возглавит Герой России Леонид Рыжов

Челябинское высшее танковое командное училище, которое воссоздадут после расформирования в 2007 году, получит руководителя с боевым опытом. Начальником учебного заведения назначен Герой России гвардии полковник Леонид Рыжов. Об этом сообщили во всероссийском общественном движении «Союз танкистов России».