Возрожденное танковое училище в Челябинске возглавит Герой России Леонид Рыжов

Челябинское высшее танковое командное училище, которое воссоздадут после расформирования в 2007 году, получит руководителя с боевым опытом. Начальником учебного заведения назначен Герой России гвардии полковник Леонид Рыжов. Об этом сообщили во всероссийском общественном движении «Союз танкистов России».
Леонид Рыжов — уроженец Республики Марий Эл. С первого дня специальной военной операции он находился на передовой. Под его командованием подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады освободили более двадцати населенных пунктов Луганской Народной Республики, включая города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.
Напомним, ИА «Первое областное писало», что решение о возрождении Челябинского высшего танкового командного училища приняло правительство России. В этом году учебное заведение наберет 200 курсантов.