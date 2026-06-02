«Норникель» рассказал на конференции «Чистый воздух» об ИИ-прогнозировании промышленных выбросов

Директор департамента экологической безопасности Заполярного филиала «Норникеля» Галина Велюжинец пояснила, что создание платформы стало ответом на новые законодательные требования. Они обязывают промышленные предприятия первой категории учитывать, рассчитывать и передавать выбросы в автоматическом режиме. Но разработчики компании вышли за рамки простой фиксации показателей и научились прогнозировать влияние выбросов на жилую зону. Для этого и используется технология цифрового двойника — она виртуально воссоздает весь процесс в печи и рассчитывает объем газов в режиме реального времени. Система также анализирует погодные условия и рельеф местности, что позволяет прогнозировать влияние шлейфа газов и заблаговременно корректировать технологические процессы, тем самым снижая операционные затраты на предприятии.