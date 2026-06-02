«Норникель» рассказал на конференции «Чистый воздух» об ИИ-прогнозировании промышленных выбросов

В Красноярске на конференции федерального проекта «Чистый воздух», которая прошла 29 мая, «Норникель» представил передовой опыт внедрения искусственного интеллекта в сферу экологической безопасности.
На пленарном заседании вице-президент — директор Красноярского представительства компании Сергей Ткаченко сообщил о существенном снижении выбросов в Норильске благодаря Серной программе. Отслеживать изменения в реальном времени помогает созданная компанией система мониторинга атмосферного воздуха, включающая 16 станций.
Также компанией разработана платформа Axioma — инновационная система предиктивного мониторинга выбросов на основе искусственного интеллекта и цифровых двойников промышленных машин. Она позволяет прогнозировать движение промышленных газов на сутки вперед. Разработка уже вошла в топ-5 наиболее значимых для российской промышленности цифровых проектов.
Директор департамента экологической безопасности Заполярного филиала «Норникеля» Галина Велюжинец пояснила, что создание платформы стало ответом на новые законодательные требования. Они обязывают промышленные предприятия первой категории учитывать, рассчитывать и передавать выбросы в автоматическом режиме. Но разработчики компании вышли за рамки простой фиксации показателей и научились прогнозировать влияние выбросов на жилую зону. Для этого и используется технология цифрового двойника — она виртуально воссоздает весь процесс в печи и рассчитывает объем газов в режиме реального времени. Система также анализирует погодные условия и рельеф местности, что позволяет прогнозировать влияние шлейфа газов и заблаговременно корректировать технологические процессы, тем самым снижая операционные затраты на предприятии.
Сейчас алгоритм тестируют на трех предприятиях Заполярья — металлургическом заводе и двух ТЭЦ. Начальник управления развития автоматизации энергетики, промбезопасности, экологии и транспортной логистики «Норникеля» Алла Малевицкая рассказала, что отечественная система замещает недоступные сейчас разработки западных партнеров.
«Нам часто задавали вопросы о том, не боимся ли мы доверять искусственному интеллекту. На деле система работает как умный советчик. Она не управляет заводом вместо человека, а помогает технологам принять правильное решение. Алгоритм заранее подсказывает специалистам, что конкретно нужно применить в производстве, чтобы выйти на безопасный экологический режим», — объяснила Алла Малевицкая.
Технологии компании получили высокую оценку министерства природных ресурсов и экологии России. Заместитель министра Максим Корольков отметил, что стандартные инструментальные измерения имеют ограничения, а подобные цифровые решения на базе искусственного интеллекта дают государству возможность более полного контроля.
«Мы внимательно смотрим за технологиями цифровых двойников. Они особенно нужны во время режима неблагоприятных метеоусловий, когда вводятся особые требования по снижению выбросов. С учетом платформы, которая есть у “Норникеля”, мы ждем от коллег предложений по разработке планов именно с использованием возможностей прогнозирования. Конечный результат, который мы все должны получить, — это улучшение качества воздуха», — резюмировал замминистра.
