Красноярская детская железная дорога торжественно открыла юбилейный 90-й сезон

«Красноярская детская железная дорога — это настоящая легенда. Она появилась в 1936 году и стала первой детской магистралью на территории России. Сегодня ДЖД — неотъемлемая часть истории города на Енисее и одно из любимых мест отдыха юных жителей. Мне приятно отметить, что наша малая магистраль из года в год становится современнее и технологичнее. В год ее 90-летия ведется обновление станции Юбилейная и строительство нового учебного корпуса, где дети смогут обучаться в современных, комфортных условиях», — сказал Олег Злотников.