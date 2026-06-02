Красноярская детская железная дорога торжественно открыла юбилейный 90-й сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская детская железная дорога (ДЖД) открыла юбилейный 90-й сезон, в этом году обучение на ДЖД пройдут 208 школьников Красноярска.
Торжественная церемония открытия состоялась во Дворце культуры железнодорожников. С исторической датой и началом нового сезона воспитанников ДЖД, педагогов и наставников поздравили руководители Красноярской магистрали и выпускники прошлых лет.
На церемонии более 60 ребят впервые получили удостоверения Юного железнодорожника. Вручая их, заместитель начальника КрасЖД по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников отметил, что Детская железная дорога — уникальное учреждение профориентации и дополнительного образования, где школьники постигают азы основных железнодорожных профессий. Наряду с этим, ДЖД занимает особое место в истории Красноярска.
«Красноярская детская железная дорога — это настоящая легенда. Она появилась в 1936 году и стала первой детской магистралью на территории России. Сегодня ДЖД — неотъемлемая часть истории города на Енисее и одно из любимых мест отдыха юных жителей. Мне приятно отметить, что наша малая магистраль из года в год становится современнее и технологичнее. В год ее 90-летия ведется обновление станции Юбилейная и строительство нового учебного корпуса, где дети смогут обучаться в современных, комфортных условиях», — сказал Олег Злотников.
Напомним, в этом сезоне Детская железная дорога продолжит работать в особом формате. В связи с реконструкцией Центрального парка Красноярска, где она расположена, составы под управлением «южиков» курсировать не будут. Подготовка курсантов ДЖД пройдет на площадках Красноярского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД» и КрИЖТа.
Новый корпус ДЖД строится в северо-западной части Центрального парка, примыкающей к Историческому кварталу Красноярска. Здание станет натурной копией самого первого железнодорожного вокзала города, который появился в годы строительства Транссиба в XIX веке. В нем расположатся 6 учебных классов, оборудованных виртуальными тренажерами и компьютерами.
Всего за 90 лет существования Красноярской детской железной дороги здесь прошили обучение более 11 тысяч ребят. Значительная часть из них выбрала для себя профессию железнодорожника.
Красноярская детская железная дорога своим рождением обязана ученикам фабрично-заводского училища Красноярского паровозоремонтного завода. Своими руками, в свободное от работы и учебы время, они собрали модель действующего в те времена паровоза СУ, уменьшенную в 25 раз. В 1936 году во время первомайской демонстрации паровозик совершил свой первый рейс — он катал ребятишек по Сенной площади (ныне сквер Сурикова).Тогда же было решено построить в Центральном парке города постоянную колею, а в структуре Красноярской железной дороги появилось новое подразделение — Детская железная дорога.
Сегодня это единственная в стране узкоколейная малая магистраль (ширина колеи — 508 мм).
