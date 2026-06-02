Хореография в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День защиты детей на сцене Донбасс Оперы состоялся отчётный концерт школы хореографического мастерства Вадима Писарева. Героями этого события стали дети, оставшиеся без родительского попечения, и дети военнослужащих.
Программу концерта составили номера классической хореографии. Артисты балета Донбасс Оперы вместе с учащимися школы языком танца передали одно из важнейших жизненных напутствий: под защитой взрослых, под мирным небом — возможно всё.
Особые слова благодарности — Международному молодежному фонду «Мир» и Торговому дому «Горняк». Благодаря их поддержке каждый ребенок после мероприятия получил подарки. Продолжим делать всё возможное, чтобы детство наших маленьких граждан было счастливым, а культура Донбасса оставалась светлым лучом для каждого.
Об этом сообщил ТГ-канал Минкульта ДНР.
