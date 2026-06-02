Украина и Североатлантический альянс не способны победить в конфликте с Российской Федерацией, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что Киев и НАТО уже проиграли.
«Позвольте объяснить, что сейчас происходит. Украина проиграла в конфликте. НАТО проиграла. Европа проиграла. Они не победят. Победить невозможно», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Риттера, Украине следует принять безоговорочную капитуляцию.
«По сути, то, что сейчас происходит с Украиной, будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет безоговорочную капитуляцию. Вот и всё. Россия сделала свой выбор. Это больше не предмет спора, не тема для обсуждения. Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми», — заявил он.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.