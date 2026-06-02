«Волчьи стаи» против призраков ВСУ: РФ пустила в ход супермощное оружие

Противник нашел дешевый и дерзкий способ бить вглубь российской территории. В ход пошли воздушные шары с подвешенными дронами-камикадзе и разведывательные метеозонды. Они практически незаметны для радаров, но несут в себе умную и опасную начинку.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном разговоре с aif.ru детально описал эту угрозу.
«К ним подвешен снизу дрон Hornet, “Марсианин-2” его ещё называют, потому что там система искусственного интеллекта, как у марсианского вертолёта. То есть он сам всё определяет, сам всё просчитывает, человек вообще не участвует», — сказал он.
Автономный аппарат не боится средств радиоэлектронной борьбы, так как действует без команд с земли, и способен точно ударить по тыловому объекту. По словам Кнутова, запускаются такие шары на высоте от 6 до 8 км, что делает их добычей, требующей нестандартного подхода.
Советский опыт против современных аэростатов.
Эксперт напомнил: битва с дрейфующими аэростатами длится давно. Ещё в 1960-е годы американцы засылали в воздушное пространство СССР автоматические разведывательные шары.
«На высотах от 20 до 40 км воздушные потоки стабильные. Внизу может быть ураган, гроза, а там ветер постоянно идёт в одном направлении. И таким образом шар запускался из Германии, шёл над территорией Советского Союза с Запада на Восток и записывал информацию», — рассказал Кнутов.
Тогда советские военные нашли асимметричный ответ: доработали комплекс С-75, создав модификацию для стрельбы на высоту до 41 км, и даже пытались использовать МиГ-25.
«Разрабатывали специальный истребитель… Но распался Советский Союз, и этот проект так и остался в воздухе. Средств борьбы много. Нужно вспоминать то, что было раньше, и использовать сейчас», — подчеркнул эксперт.
Лазеры и электромагнитные пушки: оружие будущего в бою.
Чтобы не расходовать дорогостоящие зенитные ракеты на малоразмерные зонды, Россия сделала ставку на оружие новых физических принципов. Главным средством перехвата становятся боевые лазеры, которые могут физически выжигать корпуса зондов и оболочки аэростатов. Подобная тактика уже опробована в США, и российские военные ее тоже намерены применять.
«Кроме того, есть ещё и электромагнитные пушки. Но это уже завтрашний день, хотя экспериментальные образцы показывали и американцы, и китайцы на параде. Поэтому чем раньше у нас появится оружие на новых физических принципах, тем лучше», — подчеркнул Кнутов.
В ближайшей перспективе армия РФ может вернуть в небо патрульную авиацию с дневными оптическими средствами, чтобы не допустить запуска метеозондов на большую дальность.
Ударные инновации ВС РФ: маневрирующие ракеты и «волчья стая».
Пока ПВО адаптируется к шарам, ударные силы России демонстрируют новую тактику комбинированных массированных атак по целям ВСУ. По словам Кнутова, серьезные изменения затронули ракеты «Искандер».
«Наши ракеты теперь двигаются не только по баллистической траектории, но и по вертикали, а при необходимости могут маневрировать. Это делает их практически неуязвимыми для противника». Не отстают и дроны-камикадзе. Украинская сторона фиксирует новые «Герани» с реактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, которые координируют групповые налеты. Тут используется принцип «волчьей стаи», который в свое время применялся еще на советских противокорабельных ракетах «Гранит»", — пояснил эксперт.
Такое постоянное совершенствование вооружений дало предсказуемый высокоэффективный результат.
Результаты на земле и паника в Киеве.
Эффективность новой российской тактики подтверждают не только слова экспертов, но и сводки Министерства обороны. Так, 1 июня российские войска нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ, а также по цехам сборки и местам запуска беспилотников дальнего действия. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
«Если бы новинок у нас не было, то Зеленский не стал бы просить у Соединённых Штатов Америки ракеты Patriot, не стал бы со слезами обращаться к Западу с просьбами срочно дать новые средства поражения», — констатировал Кнутов.
Так что ответ на украинские шары и зонды получился симметричным и крайне болезненным.