Тайфун «Чанми» накрывает Окинаву и Кюсю

По меньшей мере девять человек получили травмы в результате прохождения тайфуна «Чанми» в префектуре Окинава.

По меньшей мере девять человек получили травмы в результате прохождения тайфуна «Чанми» в префектуре Окинава. Об этом на пресс-конференции заявил генсек японского кабмина Минору Кихара, уточнив, что все пострадавшие отделались легкими повреждениями. Шесть зданий на островах оказались разрушены.

Сейчас эпицентр шторма смещается в сторону основных островов страны: Кюсю, Сикоку и Хонсю. Синоптики предупреждают, что к вечеру стихия достигнет южной части Кюсю, после чего продолжит движение в северо-восточном направлении. По прогнозам, до вечера 3 июня «Чанми» будет продвигаться вдоль Тихоокеанского побережья Сикоку и острова Хонсю, добравшись до столичного региона Токио, а затем уйдет в океан.

Из-за приближения тайфуна, по подсчетам ТАСС, отменены более 300 авиарейсов. Главные ограничения коснулись аэропортов Миядзаки и Кагосима на острове Кюсю, который сейчас находится на пути стихии.

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), к полудню среды уровень осадков в регионах Сикоку и Кансай на западе Японии может достигнуть 300 мм, а в районах Токай и Канто, включая столичный регион Токио, — порядка 200 мм. Порывы ветра вблизи эпицентра, по оценкам синоптиков, способны достигать 180 км/ч.

Общее количество отмененных внутренних рейсов по стране, по информации Japan Airlines и All Nippon Airways, уже превысило 400. Жителям префектур на пути тайфуна рекомендовано избегать необязательных поездок, а уязвимым категориям граждан — заранее эвакуироваться из опасных районов из-за высокого риска наводнений и оползней.

