Петер Мадьяр шокировал венгров видео из туалета: что хотел показать новый премьер

Чтобы разоблачить мнимую чрезмерную коррупцию правительства Виктора Орбана новый премьер Венгрии Петер Мадьяр устроил неуместную пиар-акцию. Он записал видео в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка. Но делать этого не стоило. Об этом в соцсети Х заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
До этого Мадьяр попытался показать роскошь туалетов в здании, которые отремонтировали при прежней администрации. Кошкович назвал эффект от видообращения не очевидным для шокированных действиями Мадьяра венгров. Аналитик обратил внимание, что в некоторых питейных заведениях убранство туалетов намного богаче.
Накануне Петер Мадьяр заявил, что в Венгрии внесут поправки в конституцию, чтобы сместить с поста президента Тамаша Шуйок. Сам политик добровольно уходить в отставку категорически отказался.