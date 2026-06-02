В Прикамье июнь может оказаться чуть прохладнее, чем в прошлом году

Температурный максимум может оказаться ниже максимума мая.

Температура в июне может оказаться чуть ниже, чем в прошлом году, прогнозирует в своём сообществе в соцсети «Опасные природные явления Пермского края» доктор географических наук Андрей Шихов.

В первый месяц лета средняя температура воздуха в регионе может сложиться около нормы или немного выше. На севере региона — на один-два градуса теплее нормы. Июнь ожидается чуть прохладнее, чем в прошлом году, а первая декада намного холоднее. На севере края средняя температура воздуха за месяц прогнозируется — как в прошлом году. Осадков может быть значительно больше нормы на юге и юго-востоке края, на севере — около нормы или немного меньше.

В первой декаде месяца ожидается очень потепление и дожди, возможны локальные сильные ливни, особенно на востоке Прикамья. К концу декады ночью будет +11… +16 градусов, а днём — +20… +25 градусов. На севере региона столбик термометра может подняться до +28 градусов. Вторая неделя месяца прогнозируется самой тёплой: на юге температура ожидается на два-три градуса теплее нормы, на севере — на пять-шесть. Затем температура, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, будет близкой к норме, а на севере Пермского края — на два градуса теплее. Также ожидаются регулярные осадки.

По прогнозам специалистам, жары в июне не ожидается, а температурный максимум может оказаться ниже максимума мая. Однако и сильное похолодание тоже пока не прогнозируется.