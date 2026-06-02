ВЭБ.РФ оптимизирует работу с документами с помощью ИИ-помощников от ИТ-холдинга Т1

ИТ-холдинг Т1 разработал конструктор ИИ-помощников для сотрудников корпорации ВЭБ.РФ. Теперь каждый специалист ВЭБ.РФ может самостоятельно создавать ИИ-помощников для оптимизации рабочих процессов.
«Умные» инструменты на базе генеративных нейросетей развернуты в закрытом контуре финансовой корпорации, что исключает риски утечек и обеспечивает соответствие регуляторным требованиям.
Решение проектировалось под задачи компании с учетом жестких требований информационной безопасности. В нем использовано оборудование и ПО, включенное в реестр Минпромторга и ЕРПП. Система развернута в изолированном контуре ВЭБ.РФ, вся информация обрабатывается в защищенной среде.
Нейросети берут на себя расшифровку, протоколирование совещаний и подготовку итоговой резолюции. Взаимодействие с ИИ осуществляется через чат-бот. Встроенный low-code конструктор позволяет сотрудникам собирать «умного» помощника под конкретную задачу без привлечения ИТ-специалистов.
«Команда ВЭБ.РФ ежедневно работает с огромным массивом сложных документов, и нашей задачей было повысить качество работы с информацией. Решение адаптировано под параллельную обработку нескольких файлов до 100 страниц, а точностью ответов на сегодняшний день превышает 97%. При этом в пиковых нагрузках система держит свыше 1500 одновременных подключений и обрабатывает более 25 запросов в секунду», — подчеркнул Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).
В корпорации ВЭБ.РФ отметили, что проект стал доказательством того, что финансовые институты могут применять генеративные нейросети, не жертвуя при этом безопасностью и точностью.