Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда 2 июня

Аэропорт Волгограда с 2−27 ч.2 июня закрыт по приказу Росавиации на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атак БПЛА на регион. В настоящее время в регионе одновременно действует режим беспилотной опасности и план «Ковер».
По состоянию на 6 часов утра задержек авиарейсов в воздушной гавани Волгограда не фиксируется.
