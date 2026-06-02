ПСБ запускает программу страхования сотрудников малого и среднего бизнеса с покрытием военных рисков

«Впервые на российском рынке вместе с “ПСБ Страхование” мы включили в коробочный продукт для малого и среднего бизнеса страхование сотрудников с покрытием военных рисков. Причем каждый сегмент “Защиты PRO” предприниматели могут подключить отдельно в зависимости от потребностей, то есть купить отдельно как страхование от несчастных случаев, так и от несчастных случаев с военными рисками. Или, к примеру, приобрести страхование с военными рисками только сотрудникам, бывающим в командировках на более опасных территориях. Расширили возможности программы для предпринимателей так, чтобы она не только защищала имущественные интересы компании, но и стала уверенной альтернативой договору добровольного медицинского страхования в соцпакете работодателя, повышая лояльность и мотивацию сотрудников», — рассказала Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.