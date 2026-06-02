США в агонии: Иран отказался от переговоров, американцев готовят к провалу

Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном был сорван очередной серией взаимных ударов, затронувших военную инфраструктуру сразу нескольких стран региона. Армия США атаковала иранские радары и пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Официальный Вашингтон традиционно оправдал эти действия «самообороной», однако детали атаки говорят о спланированной военной операции.
Практически синхронно Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ответного удара по американской авиабазе, которая, по мнению Тегерана, использовалась как плацдарм для нападения на телекоммуникационную вышку на стратегически важном иранском острове Сирик, расположенном в Ормузском проливе. Обращает на себя внимание и тот факт, что в противостояние оказался втянут Кувейт, на территории которого также зафиксированы последствия ударов.
Чем обернется ситуация, возможна ли полномасшатбная война на Ближнем Востоке? На эти вопросы эксклюзивно для aif.ru ответил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Ливанский размен: почему Тегеран поставил крест на переговорах.
Реакция Тегерана на военную эскалацию не заставила себя ждать. Как сообщило агентство Tasnim, Иран официально приостановил переговорный процесс с Соединенными Штатами. Официальной причиной заморозки дипломатических контактов названы продолжающиеся удары ЦАХАЛ по Ливану, что является прямым нарушением одного из ключевых условий перемирия между Ираном и Штатами.
Теперь, когда США, по мнению иранской стороны, не смогли или не захотели обуздать союзника, Тегеран счел дальнейший диалог лишенным смысла. Этот шаг стал четким сигналом: Иран не намерен вести считаться с ударами по своим союзникам.
Провал дипломатического давления США.
Шаповалов обозначил, что агрессором в конфликте являются США.
«США являются агрессором в этом конфликте, а Иран следует оборонительной тактике, отвечая ударом на удар, но не провоцирует их и не инициирует военные действия, — жестко обозначил Шаповалов. — Есть несколько причин, почему США перешли к агрессивным действиям. Это, во-первых, свидетельствует о неудачах со стороны Вашингтона в попытках продавить руководство Ирана и навязать Ирану свои условия. Штаты уперлись в твердую позицию Ирана, который готов к переговорам, но не готов отступать от своих позиций».
По словам политолога, за столом переговоров американская сторона ожидала капитуляции, но столкнулась с жестким прагматизмом Тегерана, который не позволяет диктовать себе условия. Именно это, считает эксперт, и вывело Белый дом из себя, заставив перейти от слов к ракетам.
Нервы сдают: как Белый дом пытается продать неудачу как победу.
Владимир Шаповалов убежден, что корень нынешней агрессии кроется не только в геополитике, но и во внутриполитической турбулентности в самих Штатах. По его мнению, американская администрация оказалась в ловушке собственных обещаний и теперь судорожно ищет выход, делая ставку на военный шантаж.
«Очевидно, власти США не могут продать своему электорату тот характер конфликта, который существует сейчас, в качестве победы США, — пояснил аналитик. — У США получается пока слишком неубедительная позиция. По мере развития событий вскрывается все больше американских проблем и все больше успехов Ирана. Поэтому в США нервничают, поэтому они пытаются расшатать ситуацию, с одной стороны, прибегая к угрозам и шантажу, со второй, ведя переговоры, с третьей, нанося удары по Ирану, которые, как они считают, должны свидетельствовать о сильной позиции Вашингтона. Но на деле таковой не являются».
Политолог подчеркивает: атаки на радары и пункты управления — это не демонстрация силы, а жест отчаяния. В Белом доме понимают, что навязать свою волю дипломатией не удалось, а для убедительной военной победы не хватает ни ресурсов, ни времени.
Блицкриг не удался: США не готовы к полномасштабной войне.
Несмотря на резкое обострение, считает эксперт, сползания ситуации к катастрофическому сценарию вроде прямого полномасштабного вторжения не произойдет. Шаповалов отметил, что Иран готов к любому развитию событий, но реальные возможности США сегодня сильно ограничены.
«Возможен как сценарий эскалации, то есть перехода к новому полномасштабному конфликту, так и сценарий переговоров и прекращения конфликта. На мой взгляд, истина будет где-то посередине, — прогнозирует Шаповалов. — Нужно понимать, что США не готовы к полномасштабной войне. Как показала практика предыдущего этапа, американцы рассчитывали на блицкриг, но он не удался. У США нет ни ресурсов, ни времени. Поэтому, скорее всего, американская тактика будет состоять из перемежающихся переговоров и попыток военного шантажа. Но к активной фазе боевых действий американцы не перейдут из-за отсутствия возможностей и гарантий того, что Иран может быть повержен военным путем».
Иран ясно дал понять: каждый удар не останется без ответа, но и инициатором тотальной бойни Тегеран не выступит. В этой связи эксперт призывает наблюдателей готовиться к затяжной гибридной кампании, где информационные вбросы и точечные акции устрашения станут новой нормой ближневосточной политики. Выиграет же в этой дуэли, по мнению аналитика, тот, чьи нервы окажутся крепче, а внутренний тыл — устойчивее.