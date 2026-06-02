США в агонии: Иран отказался от переговоров, американцев готовят к провалу

«Возможен как сценарий эскалации, то есть перехода к новому полномасштабному конфликту, так и сценарий переговоров и прекращения конфликта. На мой взгляд, истина будет где-то посередине, — прогнозирует Шаповалов. — Нужно понимать, что США не готовы к полномасштабной войне. Как показала практика предыдущего этапа, американцы рассчитывали на блицкриг, но он не удался. У США нет ни ресурсов, ни времени. Поэтому, скорее всего, американская тактика будет состоять из перемежающихся переговоров и попыток военного шантажа. Но к активной фазе боевых действий американцы не перейдут из-за отсутствия возможностей и гарантий того, что Иран может быть повержен военным путем».