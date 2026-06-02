Серия мощных взрывов прогремела на объектах ВСУ и НАТО в Днепропетровской области. Российские беспилотники «Герань» и авиабомбы нанесли ювелирные удары.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал главные цели ударов. Сводки с мест говорят о десятках прилётов, причём география поражённых объектов охватывает практически всю область — от Кривого Рога до Павлограда.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы сообщили о нескольких взрывах в Днепропетровской области, которые были зафиксированы за последние сутки. В частности, под удар попали объекты ВСУ в Васильковке, Кривом Роге (родина Владимира Зеленского) и в городе Шахтерское.
Кроме того, не менее пяти взрывов прогремело в самом Днепропетровске. Позже появились кадры последствий мощных прилётов: на фото и видео — горящие объекты.
Хроника ударов: от Павлограда до Никополя.
Удары наносились в течение суток, распределяясь по разным районам области. Около восьми часов утра 1 июня в Павлограде раздался взрыв. Почти сразу после этого атакам подверглись объекты ВСУ в Никополе.
После этого в Днепропетровской области произошла серия ударов УМПК. Через час — снова атаки, теперь уже по двум регионам сразу: Днепропетровской и Запорожской областям. И около полудня — очередная серия взрывов на тех же территориях.
Интенсивность говорит о том, что российские военные били по заранее разведанным целям, не давая противнику опомниться. Каждый взрыв имел своё стратегическое значение.
Что именно поразили: авиабазы, нефтехранилища и заводы.
Матвийчук, комментируя серию взрывов, напомнил, что Днепропетровская область является одним из промышленных центров Украины. И именно это делает её важнейшей целью для российских военных.
«В районе Васильковки, Кривого Рога и самого Днепропетровска достаточно много важных для ВСУ объектов. Во-первых, там есть авиационные базы, где могут базироваться американские истребители F-16 и французские Mirage. Во-вторых, там достаточно нефтехранилищ, развита химическая промышленность. Это в целом промышленный район, который украинские боевики используют для повышения боевой мощи своих Вооруженных сил», — отметил Матвийчук.
Удары по авиабазам — это попытка уничтожить западную технику ещё на земле. F-16 и Mirage — дорогие и редкие для ВСУ машины, и потеря каждого такого истребителя болезненна для Киева. А уничтожение нефтехранилищ напрямую влияет на боеспособность: без топлива не летают самолёты, не ездят танки и не работают генераторы.
Южмаш и производство дронов: что осталось после «Орешника».
Там же находится Южный машиностроительный завод (Южмаш), который ранее уже становился целью российской ракеты «Орешник». По словам Матвийчука, оставшиеся после того удара цеха боевики ВСУ могут до сих пор использовать.
«Там могли остаться цеха, которые киевский режим использует для производства беспилотных летательных аппаратов. Туда могли нанести удар. Кроме того, целью могли стать объекты энергоснабжения», — пояснил военный эксперт.
Производство дронов, ремонт техники, сборка боеприпасов — всё это происходит в цехах, которые ещё недавно считались неприкосновенными. Теперь они стали законной целью. ВСУ ежедевно запускают десятки беспилотников в направлении российских регионов, поэтому места по производству и сборке дронов являются приоритетными целями для российских подразделений.
Центры подготовки и ремонта: данные подполья.
За несколько дней до этого в Днепропетровской области уже наносились удары по центрам подготовки и снабжения ВСУ, сообщил в субботу в своём Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, в течение суток ударам подверглись объекты противника под Днепропетровском, Зеленодольском, Кривым Рогом, а также на территории Павлоградского района.
В числе целей координатор подполья назвал, помимо центров подготовки украинских боевиков, склады и места ремонта техники противника. Это значит, что российские военные наносят удары по конкретным узлам обороны противника, лишая его возможности перегруппировываться и восстанавливать боеспособность.
Данных о потерях ВСУ в результате поражения военных объектов на территории Днепропетровской области пока нет, но, судя по интенсивности атак, они могут быть значительными.
Планомерное уничтожение военной машины Украины.
Удары по Днепропетровской области — это не разовая акция, а часть системной работы российских Вооружённых сил. Уничтожаются авиабазы, нефтехранилища, заводы, центры подготовки и склады. Враг лишается топлива, боеприпасов, техники и обученных резервов. Каждый такой удар приближает победу.
Днепропетровская область — не только промышленное сердце Украины, но и важнейший логистический узел. Через неё идут поставки вооружений с запада, здесь ремонтируется техника, отсюда же запускаются дроны для атак на российские регионы.
Поражение объектов в этом регионе наносит ВСУ серьёзный урон и затрудняет снабжение всей группировки на востоке страны. «Герани» и авиабомбы продолжают свою работу. И пока Киев не прекратит террористические атаки на мирные российские города, эти удары будут только усиливаться.