Водолазы МЧС из Хабаровского края и Амурской области отточили навыки на Хака

Хабаровские спасатели готовятся к сезону.

Источник: Комсомольская правда

На озере Хака в Хабаровском крае завершился совместный учебно-тренировочный сбор водолазов МЧС России. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В тренировках участвовали 15 спасателей из Хабаровского края и трое из Благовещенска. Главная задача, которую отрабатывали под водой, — поиск и обнаружение объектов, а также ориентирование с компасом по азимуту. Сложность добавляла практически нулевая видимость на дне озера. Именно в таких условиях водолазам чаще всего приходится работать летом, когда начинается купальный сезон.

Из Благовещенска на сбор прибыла новая мобильная водолазная станция (МВС) на базе автомобиля «КАМАЗ». В ней, по словам специалистов, есть всё необходимое для погружений. Амурские спасатели впервые опробовали на практике шлемы «Кирби Морган» — самые качественные из шланговых вариантов. Раньше у них было только легководолазное снаряжение, теперь, как и у хабаровчан, техника позволяет работать эффективнее.

Алексей Цапов, начальник водолазного подразделения поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пояснил:

— Готовимся к летнему периоду, поэтому основные задачи, которые отрабатываем под водой: поиск, ориентирование с компасом по азимуту, обнаружение объектов.

Евгений Минниханов, начальник водолазного подразделения поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Амурской области, добавил, что совместные тренировки проходят уже много лет. По его словам, каждый раз удаётся узнать что-то новое, и хорошо, что сборы проводятся вместе — есть возможность на практике обменяться опытом.

В МЧС напоминают: большинство трагедий на воде происходит из-за безрассудства. Чаще всего погибают дети, оставленные у воды без присмотра, либо взрослые в состоянии алкогольного опьянения, игнорирующие правила безопасности.

