Водолазы МЧС из Хабаровского края и Амурской области отточили навыки на Хака

Из Благовещенска на сбор прибыла новая мобильная водолазная станция (МВС) на базе автомобиля «КАМАЗ». В ней, по словам специалистов, есть всё необходимое для погружений. Амурские спасатели впервые опробовали на практике шлемы «Кирби Морган» — самые качественные из шланговых вариантов. Раньше у них было только легководолазное снаряжение, теперь, как и у хабаровчан, техника позволяет работать эффективнее.