Дело экс-мэра Красноярска Владислава Логинова о взятках поступило в суд

В Центральный районный суд Красноярска поступило уголовное дело бывшего главы города Владислава Логинова. Экс-мэру вменяют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Согласно картотеке сайта суда, вместе с ним по делу проходят ещё четыре фигуранта:
бывший заместитель мэра Алексей Давыдов (три эпизода взяток);
экс-глава УДИБ Евгений Жвакин (три эпизода посредничества во взятках);
бывший глава УДИБ, экс-депутат горсовета Павел Креско (один эпизод посредничества);
Татьяна Сухова (три эпизода посредничества).
Первое предварительное слушание назначено на 2 июня.
Напомним, что Владислава Логинова задержали в июне текущего года. По версии следствия, с 2018 по 2024 год он получил от руководителя коммерческой структуры взятку в особо крупном размере — более 180 миллионов рублей. Часть суммы передали деньгами, остальное пошло на оплату строительства бани на участке, принадлежащем экс-мэру. Взамен Логинов должен был обеспечивать этой фирме победу в аукционах на ремонт городских дорог.
В ходе расследования Логинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его защита просила суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, ссылаясь на окончание следствия. Однако Мосгорсуд отклонил ходатайство — Логинов остаётся под стражей. В постановлении подчёркнуто, что само по себе соглашение о сотрудничестве не является основанием для смягчения меры пресечения.