Дело экс-мэра Красноярска Владислава Логинова о взятках поступило в суд

Напомним, что Владислава Логинова задержали в июне текущего года. По версии следствия, с 2018 по 2024 год он получил от руководителя коммерческой структуры взятку в особо крупном размере — более 180 миллионов рублей. Часть суммы передали деньгами, остальное пошло на оплату строительства бани на участке, принадлежащем экс-мэру. Взамен Логинов должен был обеспечивать этой фирме победу в аукционах на ремонт городских дорог.