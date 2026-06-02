Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело экс-мэра Красноярска Владислава Логинова о взятках поступило в суд

Первое предварительное слушание назначено на 2 июня.

В Центральный районный суд Красноярска поступило уголовное дело бывшего главы города Владислава Логинова. Экс-мэру вменяют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно картотеке сайта суда, вместе с ним по делу проходят ещё четыре фигуранта:

бывший заместитель мэра Алексей Давыдов (три эпизода взяток);

экс-глава УДИБ Евгений Жвакин (три эпизода посредничества во взятках);

бывший глава УДИБ, экс-депутат горсовета Павел Креско (один эпизод посредничества);

Татьяна Сухова (три эпизода посредничества).

Первое предварительное слушание назначено на 2 июня.

Напомним, что Владислава Логинова задержали в июне текущего года. По версии следствия, с 2018 по 2024 год он получил от руководителя коммерческой структуры взятку в особо крупном размере — более 180 миллионов рублей. Часть суммы передали деньгами, остальное пошло на оплату строительства бани на участке, принадлежащем экс-мэру. Взамен Логинов должен был обеспечивать этой фирме победу в аукционах на ремонт городских дорог.

В ходе расследования Логинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его защита просила суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, ссылаясь на окончание следствия. Однако Мосгорсуд отклонил ходатайство — Логинов остаётся под стражей. В постановлении подчёркнуто, что само по себе соглашение о сотрудничестве не является основанием для смягчения меры пресечения.