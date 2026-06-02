Будущие повара из Хабаровска посетили производство по приготовлению окрошки в рамках проекта «Гастрономическое путешествие»

Студенты Хабаровского торгово-экономического техникума посетили производство, где увидели, как готовят окрошку — одно из главных летних блюд русской кухни. Мероприятие провели в рамках проекта «Гастрономическое путешествие», мастер-класс организовало министерство промышленности и торговли в сотрудничестве с компанией Хоту-АС, выпускающей продукцию под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае». Проект «Гастрономическое путешествие» реализуют в рамках Года Единства народов России, с его помощью студентов планируют знакомить с кулинарными традициями России. «Окрошку мы выбрали не случайно. Во-первых, это блюдо имеет древние корни. Первые упоминания о нем встречаются еще в русских летописях. В XVIII веке она была известна как летний охлаждающий суп. Во-вторых, 30 мая отмечался День окрошки», — рассказала заместитель министра промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко. Студентам провели экскурсию по цехам, показали, как заготавливаются продукты и даже разрешили поучаствовать в подготовке ингредиентов. После окончания мастер-класса студенты смогли попробовать готовое блюдо, но вопрос: с чем все же окрошка вкуснее — с квасом или сывороткой, так и остался открыт.