Спасатели прекратили купание детей в реке на западе Красноярского края

В Ачинском округе Красноярского края вечером 1 июня на реке Чулым местные жители заметили купающихся детей без присмотра взрослых и сообщили об этом спасателям.

Сотрудники местного отделения оперативно выехали на акваторию в районе Солдатского пляжа и пресекли действия несовершеннолетних нарушителей, попросив их немедленно выйти из воды. После этого с ребятами провели профилактическую беседу, напомнив им о правилах безопасного поведения у водоемов и о том, как важно соблюдать осторожность.

«В ближайшие дни синоптики обещают теплую погоду в центральных и южных округах края. В связи с этим просим родителей проявить бдительность и не оставлять детей без присмотра у водоемов!», — призвали в учреждении «Спасатель».

