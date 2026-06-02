В День защиты детей Михаил Котюков исполнил мечту мальчика из Сосновоборска

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в День защиты детей исполнил мечту школьника из Сосновоборска. Одиннадцатилетний Коля Пряников очень хотел прокатиться в кабине локомотива. Самая заветная мечта мальчика — стать машинистом, а пока он бы хотел побывать в кабине локомотива и прокатиться. Об этом он рассказал в обращении на прямую линию губернатора. Михаил Котюков пообещал выполнить желание. Как и обещал, вместе с Красноярской железной дорогой исполнили это желание. В День защиты детей устроили для Коли и всей его большой семьи настоящее погружение в профессию: показали, как устроена магистраль, а машинисты поделились тонкостями своей работы, — сообщил глава региона в своем канале. По словам Михаил Котюкова, очевидно, что Коля всерьез настроен овладеть специальностью машиниста и связывает свое будущее с железной дорогой. Губернатор пообещал, что знакомство школьника с особенностями профессии не останется эпизодическим. Будем помогать Коле двигаться к мечте, чтобы она действительно стала делом его жизни, — говорит губернатор.