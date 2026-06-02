Во Владивостоке стартовал проект «Продукты рядом»

Сейчас в разных районах краевой столицы открыто пять торговых площадок по адресам: ул. Крыгина, 15; ул. Нахимова, 1; ул. Постышева, 27; ул. Героев Хасана, 4; ул. Школьная, 30 (остров Русский). На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции приморских производителей: хлеб и выпечка, молочная и мясная продукция, яйца, а также овощи, включая картофель, лук, морковь, капусту и свеклу.
Проект направлен на поддержку местных фермеров и развитие удобных форматов торговли в районах. Благодаря таким площадкам горожане могут приобрести свежие продукты напрямую у производителей. Павильоны работают с понедельника по пятницу, отмечает пресс-служба мэрии.
«Проект “Продукты рядом” помогает решать сразу несколько важных задач. Это поддержка приморских производителей, развитие торговли в районах города и обеспечение жителей качественными и свежими продуктами. Мы видим интерес как со стороны покупателей, так и со стороны предпринимателей, поэтому планируем и дальше расширять количество площадок и участников проекта», — рассказала заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская.