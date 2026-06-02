Движение ограничат на пересечении Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева

Это связано с обновлением трамвайных путей.

Источник: Время

Ограничения движения транспорта будут введены на круговом движении на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба администрации города.

Это связано с сооружением монолитных участков трамвайных путей.

Проезжая часть дороги будет частично заужена, проезд транспорта по улице Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева сохранится во всех направлениях.

Ограничения вводятся с 3 июня и будут действовать до окончания работ.

Информацию можно уточнить по телефонам 467−10−88 и 467−10−86.