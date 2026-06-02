Оружие возмездия: морпехи США в панике из-за новой тактики Ирана

В Ормузском проливе разворачивается новый виток противостояния. Иранские боевые катера, которые американские военные иронично прозвали «комарами», начали регулярное патрулирование этой стратегической водной артерии.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал кадры, на которых быстроходные катера шеренгой движутся по проливу, демонстрируя готовность ответить на любое «неверное движение» противника.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем опасны иранские катера. Ситуация в регионе накаляется с каждым днём, и маленькие, но юркие катера могут стать настоящей головной болью для американского флота.
Катера- «комары»: маленькие, но опасные.
«Патрульные катера бывают разных классов. Президент США Трамп заявил, что почти все они уничтожены, но, как мы видим, вполне остались. Они могут нанести ущерб американскому кораблю, поскольку на борту может располагаться ракетное оружие или пулеметы. Они еще и скоростные при этом. Катера могут перехватывать танкеры, которые не хотят подчиняться Ирану», — пояснил военный эксперт.
На борту этих катеров могут стоять ракетные установки и крупнокалиберные пулемёты. При этом они развивают высокую скорость и способны молниеносно атаковать и скрываться.
Для огромных эсминцев и авианосцев, которые теряют манёвренность на узком пространстве Ормузского пролива, такие «комары» становятся серьёзной угрозой. Сразу несколько катеров, атакующих с разных направлений, могут легко перегрузить системы ПВО и поражения одиночного крупного корабля.
Тактика «укусил и ушёл»: почему катера так эффективны.
Дандыкин рассказал и о других преимуществах иранских катеров.
«Такие катера КСИР могут “кусаться” и очень серьезно. Они могут прятаться в пещерах и других подобных местах. Особенно они опасны в ограниченном морском пространстве. Одно дело в океане… А здесь мелководье, и возможностей больше. Ударил и на большой скорости отошел», — сказал он.
Это идеальное оружие для так называемой «москитной» войны. Катера базируются в прибрежных пещерах, которые американские спутники не могут засечь. Они выскакивают из укрытий, наносят ракетный удар и мгновенно уходят обратно.
В открытом океане против авианосной группы такая тактика не сработает. Но в узком Ормузском проливе, ширина которого в некоторых местах не превышает 50 километров, эти катера чувствуют себя как рыба в воде. Мелководье, сложная береговая линия, обилие естественных укрытий — всё это делает их практически неуязвимыми для крупного флота.
Блокада пролива: Иран закрывает ворота для мировой нефти.
Ситуация в Ормузском проливе резко обострилась после начала военной кампании США и Израиля против Ирана в конце февраля. Иран практически сразу заблокировал пролив, а КСИР начал выпускать предупреждения, запрещающие проход судов, атаковать корабли и устанавливать морские мины.
С 28 февраля 2026 года судоходство через Ормузский пролив, являющийся важным морским коридором для мировой торговли энергоносителями, в значительной степени блокируется Ираном. Это привело к резкому снижему морского транзита и росту цен на нефть.
Цены на топливо в США и Европе взлетели до небес. Экономики стран, зависимых от импорта нефти, зашатались. Трамп, который обещал «разнести» Иран, оказался в сложной ситуации. Полномасштабная война с Ираном, который удерживает пролив, грозит катастрофой для всей мировой экономики.
Переговоры сорваны, НАТО под давлением.
В понедельник, 1 июня, стало известно, что власти Ирана приняли решение о немедленной приостановке переговорного процесса с США на фоне обострения военно-политической обстановки в Ливане. Параллельно официальные представители Тегерана заявили о полном закрытии Ормузского пролива для морского судоходства.
Трамп заявил, что НАТО следует помочь США в Ормузском проливе, сообщает CNBC.
До этого американский президент в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Трамп требует от европейцев немедленного участия в операции по разблокированию пролива. Однако страны НАТО не горят желанием ввязываться в прямую войну с Ираном, отправляя свои корабли на убой иранским катерам- «комарам». Это грозит расколом в альянсе.
Противостояние переходит в новую фазу.
Иранские катера- «комары» стали главным символом этой войны. Маленькие, юркие и смертоносные, они смогли перекрыть одну из главных морских артерий мира и поставить на колени глобальную экономику. США оказались в ловушке: воевать с Ираном на его территории — самоубийственно, а отступить — значит потерять лицо.
Теперь весь мир с замиранием сердца следит за узким проливом. Смогут ли американские технологии и мощь флота одолеть асимметричную тактику иранских катеров? Или же мир увидит новую войну, где победу одержит не самый большой корабль, а самый быстрый и неуловимый. Время покажет.