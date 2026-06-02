Американка вышла замуж за умирающего от рака возлюбленного в хосписе

27-летняя Келли Питерс вышла замуж за своего партнера, страдавшего от саркомы Юинга, прямо в хосписе, где он проходил паллиативное лечение. Волонтеры помогли организовать церемонию всего за несколько часов. Об этом сообщает CNN.
Видео с церемонии, опубликованное Келли в соцсетях, растрогало тысячи пользователей. Через десять дней после свадьбы мужчина скончался.
Женщина написала, что благодарна за возможность провести последние дни с возлюбленным в статусе законной жены. Теперь она планирует создать благотворительный фонд для помощи больным саркомой, говорится в материале.
До этого в американском штате Северная Каролина произошла грустная и драматичная история любви: 10-летняя девочка Эмма Эдвардс с диагнозом «лейкемия» вышла замуж за лучшего друга Дэниела Уильямса за несколько дней до смерти.
Ранее проблема фиктивных браков с участниками специальной военной операции (СВО) вызвала общественный резонанс после предложений расширить перечень лиц, имеющих право оспаривать законность таких союзов.