На Океанском проспекте во Владивостоке возводят новую подпорную стену

Комплексные дорожные работы идут на участке Океанского проспекта от остановки «Дальпресс» до «Первой Речки» во Владивостоке. По заказу администрации города работы проводит компания «СпецСУ».

Источник: НИА Владивосток

Стартовал ремонт с обустройства новой подпорной стены в районе дома № 81. Дорожники снесли старую аварийную конструкцию, провели необходимые подготовительные работы и сейчас монтируют новую стену.

«Подрядной организации необходимо отремонтировать подпорную стену, устроить дождеприемники и смонтировать новые люки на сетях инженерных коммуникаций, благоустроить тротуары и уложить асфальт на проезжей части от пересечения с Комсомольской до дома № 87 на Океанском проспекте», — прокомментировал Дмитрий Долгий, руководитель городского управления дорог.

Работы должны завершить до конца августа, отмечает пресс-служба мэрии.

Кроме того, дорожники сейчас заняты комплексным ремонтом дорог на улицах Невельского и Черняховского. Их делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом Владимиром Путиным. Благодаря реализации мастер-плана развития Владивостока в этом году реконструируют перекресток Анны Щетининой — Днепровская — Выселковая — Бородинская. За счет средств бюджета и при поддержке правительства края в эти дни ремонтируют проезды на Беляева, 8, проспекте 100-летия Владивостока, 31 — 39 и по другим адресам. Список объектов дорожного ремонта регулярно дополняют новыми адресами.