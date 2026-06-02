На Океанском проспекте во Владивостоке возводят новую подпорную стену

Стартовал ремонт с обустройства новой подпорной стены в районе дома № 81. Дорожники снесли старую аварийную конструкцию, провели необходимые подготовительные работы и сейчас монтируют новую стену.
«Подрядной организации необходимо отремонтировать подпорную стену, устроить дождеприемники и смонтировать новые люки на сетях инженерных коммуникаций, благоустроить тротуары и уложить асфальт на проезжей части от пересечения с Комсомольской до дома № 87 на Океанском проспекте», — прокомментировал Дмитрий Долгий, руководитель городского управления дорог.
Работы должны завершить до конца августа, отмечает пресс-служба мэрии.
Кроме того, дорожники сейчас заняты комплексным ремонтом дорог на улицах Невельского и Черняховского. Их делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом Владимиром Путиным. Благодаря реализации мастер-плана развития Владивостока в этом году реконструируют перекресток Анны Щетининой — Днепровская — Выселковая — Бородинская. За счет средств бюджета и при поддержке правительства края в эти дни ремонтируют проезды на Беляева, 8, проспекте 100-летия Владивостока, 31 — 39 и по другим адресам. Список объектов дорожного ремонта регулярно дополняют новыми адресами.