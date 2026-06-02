В Ульчском районе День России отметят большой гастрономической ярмаркой

В День России, 12 июня, парк при районном доме культуры в селе Богородское Ульчского района превратится в шумную гастрономическую площадку. Здесь состоится выставка-ярмарка «Сородэ!», приуроченная к Году единства народов России. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главном кулинарным событием праздника станет конкурс национальных кухонь «Вкус традиций». Участники представят блюда, приготовленные по семейным рецептам. Жюри предстоит непростой выбор: оценивать будут не только вкус, но и подачу.
В номинации «В кругу друзей» обратят внимание на творческую презентацию кухни: песни, танцы или короткий обряд, сопровождающий угощение. В номинации «Национальный колорит» победит тот, кто оформит выставочное место в аутентичном стиле. Номинация «Рецепт дружбы» предполагает адаптацию традиционного блюда под местные условия с использованием локальных продуктов и ингредиентов.
Не менее зрелищным обещает стать конкурс фотографий «Мой народ — моя гордость!», отражающих традиции и обряды народов Севера.
На благотворительной ярмарке-продаже свои товары представят мастера декоративно-прикладного искусства, а все вырученные средства направят на поддержку российских военнослужащих.
Для гостей также проведут мастер-классы по созданию сувениров, викторину «Народов много — страна одна» с призами и покажут традиционные игры народов России: лапту, городки и другие.