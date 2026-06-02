4-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области утром 2 июня снят режим беспилотной опасности. Угроза действовала более 4 часов. Напомним, тревожные СМС стали приходить на телефоны жителей региона с 1−58 ч. Волгоградцев предупреждали — не подходите к окнам и избегайте открытых участков на улице. Отбой беспилотной опасноости объявили в 6−01 ч.
