Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли более 64 кг мяса, рыбы, молочной продукции и меда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска за май у пассажиров международных рейсов изъяли более 64 кг продукции животного происхождения, ввезенной с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска за май у пассажиров международных рейсов изъяли более 64 кг продукции животного происхождения, ввезенной с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

С 1 по 31 мая специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали 261 международный рейс в пункте пропуска через государственную границу.

В ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, обнаружили молочную, мясную и рыбную продукцию, а также мед. Продукцию, небезопасную в ветеринарном отношении, уничтожили путем сжигания в специально оборудованной печи на территории пункта пропуска.

За нарушение требований ветеринарного законодательства России и Евразийского экономического союза к административной ответственности привлечены 54 гражданина.

Кроме того, в мае специалисты провели ветеринарный контроль и оформили вывоз 10 мелких домашних животных. Среди них 5 собак и 5 кошек, которые следовали с владельцами в Болгарию, Германию, Италию, Израиль, Кипр, Грецию, Таиланд и Эквадор.

Также через аэропорт Красноярска оформили ввоз партии декоративных птиц из Кыргызстана. В регион прибыли 1505 попугаев видов волнистые, корелла и ожереловые.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше