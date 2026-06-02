В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли более 64 кг мяса, рыбы, молочной продукции и меда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска за май у пассажиров международных рейсов изъяли более 64 кг продукции животного происхождения, ввезенной с нарушением ветеринарно-санитарных требований.
С 1 по 31 мая специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали 261 международный рейс в пункте пропуска через государственную границу.
В ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, обнаружили молочную, мясную и рыбную продукцию, а также мед. Продукцию, небезопасную в ветеринарном отношении, уничтожили путем сжигания в специально оборудованной печи на территории пункта пропуска.
За нарушение требований ветеринарного законодательства России и Евразийского экономического союза к административной ответственности привлечены 54 гражданина.
Кроме того, в мае специалисты провели ветеринарный контроль и оформили вывоз 10 мелких домашних животных. Среди них 5 собак и 5 кошек, которые следовали с владельцами в Болгарию, Германию, Италию, Израиль, Кипр, Грецию, Таиланд и Эквадор.
Также через аэропорт Красноярска оформили ввоз партии декоративных птиц из Кыргызстана. В регион прибыли 1505 попугаев видов волнистые, корелла и ожереловые.