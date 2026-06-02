Движение по Семафорной в Красноярске откроют до 15 июня

Завершаются ремонтные работы на втором, недавно выявленном аварийном участке.

Источник: KrasnoyarskMedia

На ул. Семафорная в Красноярске движение транспорта будет полностью восстановлено ориентировочно до 15 июня. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.

Продление сроков работ связано с обнаружением ещё одного аварийного участка канализационного коллектора. Для предотвращения будущих инцидентов было принято решение о комплексном обследовании и ремонте всего объекта.

Несмотря на то, что монтаж нового 140-метрового коллектора компания «КрасКом» завершила в срок (до 31 мая), и рассматривалась возможность частичного открытия дороги, от этого шага отказались.

В настоящее время завершаются ремонтные работы на втором, недавно выявленном аварийном участке. Планируется, что они будут полностью закончены к 12 июня.

Сразу после этого городские службы приступят к восстановлению дорожного полотна: будет произведена отсыпка дороги и её подготовка к асфальтированию.

Напомним, 9 апреля на ул. Семафорная в районе Мичуринского моста провалилось дорожное полотно, его размыло водой. После случившегося необходима была замена крупнейшего коллектора, который собирает основную часть канализационных стоков со Свердловского, Ленинского и Кировского районов (всего около 2 тыс. жилых домов и объектов).