«Загородили нас со всех сторон»: жители Актобе пожаловались на заборы бизнес-объектов

Сообщается, что этот район в последние годы активно застраивается не только жилыми домами, но и коммерческими объектами. По словам местных жителей, вдоль трассы, которая находится с их массивом, становится всё больше огражденных бизнес-объектов, из-за которых и возникают сложности.
Жители опасаются, что вскоре могут остаться практически без нормального выезда. Они рассказали, что одна из дорог большую часть года труднодоступна для проезда, так как весной и осенью она размыта грязью, а зимой заметена снегом. Второй выезд пока есть, но там уже вбиты колья.
Как сообщили корреспонденты телеканала, после жалоб людей работники акимата выяснили, что владелец участка вбил колья под будущее строительство без разрешения местных властей, при этом захватив часть дороги. Что касается остальных бизнес-объектов, то они, по словам чиновников, возведены законно.
«Это незаконно, выкупили, загородили нас со всех сторон вот так. Теперь выезд только с той стороны, вкруговую ехать, и с той стороны вкруговую выезжать, зимой вот эти люди узкие, проходы в нашу улицу узкие, ещё эти уже стали, буран заметает, вообще приедете, посмотрите, сюда ни одна скорая помощь, ни пожарная не сможет заехать», — возмутился местный житель Айжан Абдуллин.
Власти прокомментировали ситуацию. «Специалисты отдела выезжали на место, изучили ситуацию. В ходе работ выяснилось, что ⅓ участка 21 А вышла за пределы своей территории. У владельца потребовали сократить площадь участка и освободить проезжую часть», — заявил специалист отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Айбек Альмурзин.