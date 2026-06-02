В Ростовской области объявили бесплотную опасность утром 2 июня

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом жителей предупредили в уведомлениях от РСЧС.
— Покиньте открытые участи улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на понедельник, 1 июня, над силы ПВО сбили над донским регионом два десятка беспилотников. Воздушной атаке подверглись города Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский районы.
