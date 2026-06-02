Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам оперативного совещания по ситуации с топливом.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС и на АТАНе. Это временная мера», — написал он в своем канале в МАКС.

По его информации, в течение дня топливо будут подвозить, чтобы восполнить запасы на АЗС и открыть продажи в среду.

«Подчеркиваю: занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо, свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу дополнительно», — добавил Развожаев.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно вводится лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
