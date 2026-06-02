В Красноярске набирают волонтеров на «Российскую студенческую весну»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал набор в волонтерский корпус 34-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В 2026 году крупное молодежное событие страны впервые пройдет в краевом центре с 24 по 29 июня.
Организаторы приглашают жителей региона старше 16 лет присоединиться к команде добровольцев. Волонтеры будут помогать в аккредитации участников и гостей, сопровождать церемонии открытия и закрытия, работать на конкурсных площадках, а также взаимодействовать с медиа и почетными гостями.
Опыт волонтерской деятельности приветствуется, но не является обязательным условием. Участникам предоставят экипировку и форму, а также зачтут волонтерские часы в системах учета добровольческой деятельности.
Регистрация пройдет до 8 июня на платформе «Добро.рф». С актуальной информацией можно ознакомиться в ВКонтакте.
Отметим, что фестиваль пройдет в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ожидается участие около 3600 конкурсантов из разных регионов страны, которые представят более тысячи творческих работ в свыше 50 номинациях.
Добавим, команды Красноярского края традиционно показывают высокие результаты на фестивале и неоднократно становились победителями и призерами в общекомандном зачете, сообщает Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
