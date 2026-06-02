Ледник «размером с Великобританию» может стереть несколько стран: кто подвержен риску затопления

Метеоролог Екатерина Пестрякова анонсировала очень теплые годы. По ее данным, следующие несколько лет могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. Климатолог отметила, что потепление затрагивает сельскохозяйственную деятельность, животных и даже бактерии. Эксперт пояснила, что для России это будет плюсом, так как земледелие в стране «уходит на север». Однако степные районы станут еще засушливее. Екатерина Пестрякова рассказала, что в Тюменской области неожиданно появились малярийные комары. Раньше для них это было несвойственно.