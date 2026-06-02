Ледник «размером с Великобританию» может стереть несколько стран: кто подвержен риску затопления

Так называемый «ледник Судного дня» представляет значительную угрозу ряду государств. Несколько стран могут полностью исчезнуть из-за его обрушения. Об этом говорится в материале газеты Daily Express.
Как отмечает автор, в зоне риска находятся шесть стран. За ледником регулярно наблюдают климатологи из-за сохраняющейся возможности резкого обрушения. Он содержит в себе достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на 60+ сантиметров, пишет газета.
«Огромный ледник размером с Великобританию грозит отделиться от Антарктики, в результате чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения», — сказано в материале.
Первой, наиболее подверженной риску страной называется Британия. Вероятность затопления тут особенно велика. Второй страной являются Нидерланды. Автор указывает на риски для Амстердама, Роттердама и Гааги. Эти города в значительной степени расположены ниже уровня моря.
Третье государство, находящееся в опасной зоне, — Соединенные Штаты. Некоторые регионы Америки подвержены риску затопления, говорится в материале. Помимо прочего, около 70% территории Бангладеш находится на высоте менее 1 метра над уровнем моря.
Исчезновение, по версии газеты, грозит также Мальдивам и государству Тувалу. Как утверждается, к 2100 году эти территории вполне могут оказаться под водой.
Метеоролог Екатерина Пестрякова анонсировала очень теплые годы. По ее данным, следующие несколько лет могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. Климатолог отметила, что потепление затрагивает сельскохозяйственную деятельность, животных и даже бактерии. Эксперт пояснила, что для России это будет плюсом, так как земледелие в стране «уходит на север». Однако степные районы станут еще засушливее. Екатерина Пестрякова рассказала, что в Тюменской области неожиданно появились малярийные комары. Раньше для них это было несвойственно.
Эксперт Института экономики, природных ресурсов и изменения климата ВШЭ Екатерина Макарова отметила, что аномальная жара накроет и Европу. В регионе так же наблюдают скачки, когда температура резко выходит за привычные сезонные нормы. Эксперт считает, что такое несвойственное природе поведение продолжится.