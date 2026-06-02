Эксперт Стефанеско: иностранцы переезжают в Россию, чтобы защитить свое будущее

— Александр, вы уже давно живете и работаете в России. Расскажите, как пришла идея создать компанию Ruspatriation? Как вы помогаете иностранцам, которые хотят переехать в Россию?
— Я родился во Франции, но переехал в Россию 18 лет назад. В 2022 году я создал Ruspatriation («Руспатриация») — организацию, которая сопровождает иностранцев, желающих переехать и работать в России. Я решил создать этот проект, потому что сам прошел все этапы имиграции в России: миграционная часть, поиск жилья, работы. Однажды я понял, что достоверную и актуальную информацию для переезда в Россию найти трудно, и поэтому решил сам создать полную экосистему, чтобы люди могли открыть для себя Россию, путешествовать, а также переехать в нее.
В эту экосистему входят онлайн-библиотеки с ресурсами, которые мы сами создаем на французском языке, чтобы объяснять французам, что такое Россия, а также онлайн-школа RUSSOPHIE, где обучают русскому языку. Есть туристическое агентство Time to Russia и агентство недвижимости RUSSIMMO, которое помогает иностранцам подобрать жилье для покупки или аренды в России.
— В основном к вам в компанию обращаются за помощью французы?
— Чаще к нам приходят клиенты из западных франкоязычных стран — Франция, Бельгия, Швейцария, Канада. Недавно мы начали расширять свою деятельность и работать с людьми, которые говорят на английском и немецком. В 2025 году, например, мы сопровождали 100 человек. Но среди них были и туристы, которые приезжали в Россию впервые, чтобы посмотреть, как устроена здесь жизнь. Для 40 человек в 2025 году мы запустили процесс получения разрешения на временное проживание на три года.
— Какие города чаще всего выбирают иностранцы для переезда? Это традиционно Москва и Санкт-Петербург?
— Обычно это Москва, конечно. Потому что иностранцы, которым мы оказываем поддержку в сопровождении, ищут работу, а больше всего предложений в Москве. На втором месте, как вы отметили, Санкт-Петербург, он очень известен у французов. Но могу отметить и тренд переезда на юг — Краснодар, Сочи достаточно популярны. Наша компания сотрудничает с Доброградом, небольшим городом во Владимирской области. Туда уже переехали пять французов.
— Сталкиваетесь ли вы с давлением со стороны западных стран из-за того, чем занимаетесь?
— Могу сказать, что серьезное давление оказывается на тех, кто выбирает Россию для переезда, поэтому зачастую они никому не рассказывают о своем переезде. Это связано, например, с банковскими ограничениями. То есть если французские банки узнают, что их клиент стал резидентом РФ, чаще всего они замораживают счета. Особенно остро эта проблема касается предпринимателей — местная налоговая начинает пристально отслеживать и контролировать любое действие. Поэтому в рамках нашего сопровождения отдельная помощь оказывается в финансовых вопросах.
— Помимо финансовых проблем, какие еще барьеры вы бы назвали основными при переезде иностранцев в Россию?
— Сложнее всего, наверное, адаптироваться к новому языку. Переезд в другую страну — это всегда начало «новой» жизни. Нужно учить язык, потому что без его знания практически невозможно найти работу, учиться понимать чужой культурный код. Переезд в Россию — это длительный процесс. Это сложно, но возможно.
— Как вы считаете, почему, несмотря на всевозможные преграды, иностранцы переезжают в Россию?
— Знаете, я вижу среди наших клиентов, что главная мотивация переезда — идеологическая. Люди переезжают из западных стран потому, что Россия для них — в позитивном смысле консервативная страна. Это страна, которая защищает традиционные семейные ценности, в то время как на Западе их уничтожают. Потому что там сейчас тренд, например, на «вокизм» (идеология, ориентированная на повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и гендерной справедливости — прим. ТАСС), сторонники которого активно продвигают движение ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено — прим. ТАСС) не только среди взрослых, но и среди детей, в частности — в школах. Поэтому растет спрос на переезд в Россию среди семей — они просто хотят спастись от пропаганды, которая распространяется в школах у их детей.
— То есть иностранцы переезжают в Россию, чтобы защитить свое будущее?
— Да. Они чувствуют, что Евросоюз находится в состоянии экономического упадка, а в России, наоборот, возможно все. Они чувствуют, что в России их семьи ждет светлое будущее. Поэтому люди готовы переехать, несмотря на все сложности.
Среди франкоговорящих европейцев мы видим страх за будущее Европы. Они боятся, что Евросоюз распадется, как Советский Союз. Европейцев волнует и проблема с иммигрантами, снижение уровня образования в школах. То есть все постепенно идет на спад, а когда у человека дети, он задумывается, что будет через 20−30 лет, когда они вырастут. И многие европейцы просто не верят в будущее Евросоюза, но верят в будущее России. Они видят, что экономика России, несмотря на все санкции, выстояла — она здоровая, ресурсов много.
— Россия поддерживает переезд иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности страны, — в 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ. Вырос ли поток иностранных граждан, желающих переехать в Россию, после этого?
— Да, и сейчас мы наблюдаем рост интереса. Многие уже воспользовались этим указом, чтобы получить разрешение на временное проживание на три года, многим из них наша компания оказывала помощь в переезде. Конечно, цифры, которые мы видим сейчас, — около 3,3 тыс. иностранцев обратились за получением РВП (по данным пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ — прим. ТАСС) — пока кажутся маленькими, но ведь прошло только полтора года. Надо понимать, что в зарубежных странах идет полная блокировка российских СМИ — люди не знают, что в России действует такой указ, то есть сам механизм пока слабо продвинут. Мы стараемся активно распространять информацию на наших ресурсах, используем блогеров.
— Каковы ваши прогнозы — будет ли увеличиваться число импатриантов из западных стран в Россию в ближайшие год-два?
— Конечно, я уверен, что поток желающих переехать из Европы в Россию будет расти. И расти он будет так же быстро, как продолжит деградировать ситуация внутри Европы. К сожалению, это так. И несмотря на то, что власти европейских стран советуют своим гражданам ни за что не оставаться в России, мы прекрасно видим, что ситуация внутри страны отличается от транслируемой на Западе картинки.