Более 3,5 тысячи магазинов Красноярского края подключились к приему цифрового ID в MAX

В Красноярском крае более 3,5 тысячи торговых точек уже обеспечили техническую возможность приема цифрового идентификатора в мессенджере MAX. Об этом сообщили в министерстве промышленности, энергетики и торговли региона.
Цифровой ID позволяет подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также получать скидки, предусмотренные для пенсионеров, многодетных семей и людей с инвалидностью.
Подключение сервиса в торговых сетях началось в 2026 году. Для жителей края организована помощь в его настройке. Во всех многофункциональных центрах и комплексных центрах социального обслуживания, где проводятся курсы компьютерной грамотности, специалисты помогут установить MAX, подтвердить учетную запись на портале госуслуг и сформировать цифровой идентификатор.
В министерстве отмечают, что работу по внедрению сервиса необходимо ускорить. До 1 сентября 2026 года прием цифрового ID должен быть организован во всех магазинах Красноярского края, где продаются товары с возрастными ограничениями или действуют скидки для льготных категорий граждан.
Для подключения сервиса предпринимателям необходимо направить заявку на электронную почту gov@max.ru с пометкой «Красноярский край».
