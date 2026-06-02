В России запатентовали тест-систему для диагностики оспы обезьян

Ключевой элемент разработанной системы диагностики — антитело, которое «узнает» и связывается только с вирусом оспы обезьян, не реагируя на другие похожие вирусы. Новизна подхода также в особом способе создания одного из главных компонентов теста — пероксидазного конъюгата. В нем молекула фермента пероксидазы надежно соединена с антителом, такая конструкция помогает четко выявить вирус в образце. Вместе с другими элементами тест-системы это дает быстрый и точный способ обнаружить вирус, в том числе в условиях, где нет сложного лабораторного оборудования.