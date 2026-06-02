Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в феврале 2027 года

Согласно проекту производственного календаря, в 2027 году россиян ожидает только одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля. Об этом сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
Это связано с переносом выходного дня на понедельник 22 февраля, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля.
Официально производственный календарь на 2027 год еще не утвержден правительством, однако представленный проект уже дает полное представление о графике. В 2026 году шестидневных рабочих недель для работающих по пятидневному графику не будет, передает РИА Новости.
Жителей РФ в июне ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня России, а перед этим — четырехдневная короткая рабочая неделя. Об этом говорится в производственном календаре, опубликованном Министерством труда.
