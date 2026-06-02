Мороженое, подарки и море эмоций: в Конаевском гарнизоне отметили День защиты детей

Первый день лета в военном городке «Жулдыз» начался с детского смеха, спортивного азарта и праздничного настроения.

Источник: Деловой Казахстан

Для детей военнослужащих Конаевского гарнизона организовали масштабное мероприятие в честь Международного дня защиты детей, передает DKNews.kz.

Праздник, где скучать было невозможно.

Территория городка на несколько часов превратилась в большую площадку для игр, творчества и семейного отдыха.

Юные участники с азартом включились в эстафеты «Весёлые старты», соревнуясь в конкурсах с мячами, скакалками и перетягивании каната.

Каждый хотел показать свою ловкость, скорость и командный дух.

Асфальт превратился в галерею.

Одним из самых ярких моментов праздника стал конкурс рисунков на асфальте «Радуга детства».

Вооружившись цветными мелками, дети создавали целые картины под открытым небом. На асфальте появлялись солнце, радуга, цветы и счастливые семьи — всё то, с чем у ребят ассоциируется счастливое детство.

Ростовые куклы, танцы и море улыбок.

Настоящий восторг у маленьких гостей вызвал флешмоб с участием ростовых кукол.

Любимые персонажи охотно фотографировались с детьми, участвовали в играх и создавали атмосферу настоящего праздника.

Завершилась программа зажигательной дискотекой, где танцевали не только дети, но и взрослые.

Праздник для всей семьи.

Организаторы сделали ставку не только на развлечения для детей, но и на семейный формат мероприятия.

В программу вошли спортивные старты для родителей и детей, музыкальные номера и многочисленные конкурсы, объединившие несколько поколений в одной команде.

Каждый участник получил мороженое, памятные подарки и призы.

«Важно, чтобы дети чувствовали заботу».

«Сегодня мы постарались подарить ребятам яркие эмоции. Для нас важно, чтобы семьи военнослужащих чувствовали внимание и поддержку, а у детей остались самые тёплые воспоминания об этом дне», — подчеркнула Шынар Ахметова, руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих войсковой части 32363.

Тёплые воспоминания о первом дне лета.

Праздник в Конаевском гарнизоне прошёл в атмосфере радости, дружбы и семейного единства.

Для многих детей этот день стал одним из самых ярких событий начала лета, а для родителей — ещё одной возможностью провести время вместе и подарить своим детям незабываемые эмоции.