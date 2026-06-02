В северные районы Хабаровского края будет отправлено 35 тысяч тонн топлива

Этого достаточно для благополучного прохождения отопительного сезона.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае ведётся подготовка к началу северного завоза. В отдалённые районы и округа планируется поставить порядка 35 тысяч тонн жидкого и твердого топлива. Это обеспечит стабильную работу коммунальной энергетики и тепло для более 50 тысяч человек.

— Сейчас идёт погрузка угля для Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко. Объём подготовленного к отправке твердого топлива — порядка 7 тысяч тонн. Уголь отправят адресатам уже в ближайшие дни. Также планируется транспортировать 8 тысяч тонн нефтепродуктов в эти районы, — рассказал заведующий сектором топливообеспечения министерства ЖКХ края Дмитрий Кириченко.

В середине июня начнется погрузка партии угля и моторных масел в порту Советской Гавани. Все это уже готово к отправке на север. В навигацию 2026 года в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы и Охотский округ будет доставлено 4 тысячи тонн угля и 16 тысяч тонн нефтепродуктов.

Контроль за поставками топливно-энергетических ресурсов для нужд коммунальной энергетики северных районов края ведёт министерство жилищно-коммунального хозяйства края совместно с региональным оператором поставок топлива ООО «Межрайтопливо» и Единым морским оператором.

— С 2026 года край вошёл в пилотный проект и заключил соглашение об организации морской доставки топлива с Единым морским оператором АО «Росатом Арктика», которым будет осуществляться централизованная морская перевозка топлива во все отдаленные районы края, — отметила начальник финансово-экономического управления Ольга Салафонова.

Все грузы на север будут отправлены до 20 октября. Своевременная доставка топливно-энергетических ресурсов позволит обеспечить бесперебойное тепло- и электроснабжение, чтобы отопительный сезон прошёл без сбоев.

