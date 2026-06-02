В северные районы Хабаровского края будет отправлено 35 тысяч тонн топлива

В середине июня начнется погрузка партии угля и моторных масел в порту Советской Гавани. Все это уже готово к отправке на север. В навигацию 2026 года в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы и Охотский округ будет доставлено 4 тысячи тонн угля и 16 тысяч тонн нефтепродуктов.