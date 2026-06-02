На Дону объявлена беспилотная опасность 2 июня

2 июня в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Согласно экстренной информации РСЧС, оповещение поступило около 01:30. Жителей региона призывают покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Напомним, что в ночь на 1 июня силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область — было уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под удар попали города Каменск‑Шахтинский и Волгодонск и восемь районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский.
По данным на текущий момент, сообщений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
