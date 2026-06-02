Хабаровчан пугают изъятием земельных участков после письма от Росреестра

В 2025 году жителям Хабаровского края объявили 544 предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства. Однако само по себе такое письмо не означает, что человек уже что-то нарушил, и тем более не запускает изъятие участка. Это предупреждение на будущее — сигнал собственнику проверить ситуацию и не доводить дело до настоящих претензий.