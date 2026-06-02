Хабаровчан пугают изъятием земельных участков после письма от Росреестра

В Хабаровском крае владельцев земли успокоили после сообщений о возможном массовом изъятии участков у россиян, получивших предостережения от Росреестра. В управлении Росреестра по региону заявили, что такие публикации пугают громкими цифрами, но не отражают реального порядка работы ведомства.
В 2025 году жителям Хабаровского края объявили 544 предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства. Однако само по себе такое письмо не означает, что человек уже что-то нарушил, и тем более не запускает изъятие участка. Это предупреждение на будущее — сигнал собственнику проверить ситуацию и не доводить дело до настоящих претензий.
«Объявление такого предостережения является профилактическим мероприятием. Оно не свидетельствует о наличии нарушения земельного законодательства и тем более не является основанием для изъятия земельного участка», — подчеркнул начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Сергей Бойко.
Дальше всё зависит от поведения собственника. Если во время проверки Росреестр всё же выявит нарушение, владельцу выдадут предписание и дадут срок на исправление. Только если человек проигнорирует требования, материалы могут передать в уполномоченные органы, а те уже вправе обратиться в суд с вопросом об изъятии земли.
За 2025 год в Хабаровском крае выдали 88 предписаний об устранении нарушений. По итогам принятых мер было устранено 13 нарушений земельного законодательства. В Росреестре также напомнили, что с марта 2025 года в законе появилось понятие «освоение земельного участка» и трёхлетний срок для таких работ, но проверки участков, которым требуется освоение, начнутся только в марте 2028 года.