Шесть комсомольчан потеряли более 160 тысяч рублей из-за уловок мошенников

В Комсомольске-на-Амуре за последнюю неделю мая зарегистрировано шесть эпизодов дистанционного мошенничества. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Общий ущерб, причинённый горожанам, превысил 160 тысяч рублей. Как сообщает полиция Хабаровского края, жертвами аферистов стали шесть человек. В трёх случаях пострадавшие пытались приобрести автозапчасти и услуги психолога через интернет. Доверившись фейковым сайтам, они перевели мошенникам более 97 тысяч рублей и не получили ни товара, ни услуги.
Ещё трое комсомольчан столкнулись с более изощрённой схемой. Злоумышленники похитили их личные данные, после чего оформили на них кредиты. Сумма займов составила 65 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб от шести преступлений превысил 160 тысяч рублей.
Сотрудники полиции напоминают жителям Города юности о простых, но эффективных правилах безопасности. Перед оплатой любой покупки в интернете необходимо тщательно проверять адрес сайта и убеждаться, что соединение защищено. Ни в коем случае нельзя оставлять личные данные на подозрительных ресурсах.
Кроме того, на портале «Госуслуги» можно установить самозапрет на оформление кредитов. Эта мера, инициированная по поручению Президента РФ Владимира Путина, уже помогла многим гражданам избежать долгов, взятых мошенниками на их имя.
Если вы стали жертвой обмана, незамедлительно обращайтесь в полицию. Чем быстрее поступит заявление, тем выше шанс задержать злоумышленников и вернуть деньги.
