14 человек пострадало в ДТП в Хабаровском крае 1 июня

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 1 июня 2026 года, произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 14 человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре столкновения автомобилей, два опрокидывания, два съезда с дорог, один наезд на пешехода и одно падение средства индивидуальной мобильности (СИМ). Большинство аварий, как уточнили в ведомстве, произошли в тёмное время суток, однако точные обстоятельства каждого случая сейчас устанавливаются.
Помимо этого, инспекторы подвели итоги рейдов по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. Всего за день составлено 247 протоколов. 15 водителей управляли машинами в состоянии опьянения. Восемь из них задержаны в Хабаровске. Дела возбуждены по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), статье 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и статье 264.1 УК РФ (повторное нарушение).
Также три водителя не пропустили пешеходов на переходах (статья 12.18 КоАП РФ), двое из них — в краевой столице. Пять пешеходов нарушили правила перехода дороги (статья 12.29 КоАП РФ), трое — в Хабаровске. Ещё 16 человек сели за руль, не имея прав или будучи лишёнными права управления (статья 12.7, части 1 и 2 КоАП РФ). Половина из них — восемь водителей — передвигались по городу юности.
Госавтоинспекция Хабаровского края призывает участников движения соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в состоянии опьянения. Особое внимание — пешеходам: переходить проезжую часть только по переходам на разрешающий сигнал светофора.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru