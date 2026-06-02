Шесть стран рискуют исчезнут из-за таяния гигантского ледника в Антарктике

Шести странам мира грозит полное исчезновение из-за возможного обрушения гигантского ледника в Антарктике, размер которого сопоставим с территорией Великобритании. Об этом пишет газета Daily Express. По данным издания, ледник находится под постоянным наблюдением климатологов, поскольку его таяние способно резко изменить уровень Мирового океана.
Как отмечается в статье, речь идет о самом широком леднике на планете, который называют «ледником Судного дня». В нем содержится столько льда, что его полное таяние может поднять уровень моря на 60 сантиметров. Согласно публикации, огромный ледник грозит отделиться от Антарктиды, после чего некоторые страны окажутся под угрозой полного затопления.
Больше всех рискует оказаться под водой Великобритания. В зоне бедствия также могут оказаться Нидерланды, особенно города Амстердам, Роттердам и Гаага, расположенные ниже уровня моря. Кроме того, под ударом окажутся отдельные районы США и почти 70 процентов территории Бангладеш, которая находится менее чем в одном метре над уровнем океана. К 2100 году, как пишет Daily Express, под водой могут исчезнуть 90 процентов Мальдивских островов и островное государство Тувалу.