Шесть стран рискуют исчезнут из-за таяния гигантского ледника в Антарктике

Больше всех рискует оказаться под водой Великобритания. В зоне бедствия также могут оказаться Нидерланды, особенно города Амстердам, Роттердам и Гаага, расположенные ниже уровня моря. Кроме того, под ударом окажутся отдельные районы США и почти 70 процентов территории Бангладеш, которая находится менее чем в одном метре над уровнем океана. К 2100 году, как пишет Daily Express, под водой могут исчезнуть 90 процентов Мальдивских островов и островное государство Тувалу.