Учёные установили необычную закономерность в географии масштабных пожаров

Масштабные возгорания в 2025 году фиксировались в Калифорнии, Шотландии, Испании, Португалии и Южной Корее.

Источник: Аргументы и факты

Климатологи выявили интересную закономерность в возникновении масштабных пожаров в 2025 году: чаще всего они бушевали в богатых регионах Северной Америки, Европы и Азии, написала газета The Guardian.

Масштабные возгорания фиксировались в Калифорнии, Шотландии, Испании, Португалии и Южной Корее. Специалисты считают, что это связано с высокой концентрацией углекислого газа и особенностями землепользования в указанных районах.

Огонь чаще охватывал экономически развитые территории, причиняя значительный урон. При этом, как отмечается в публикации, в 2025 году в глобальном масштабе площадь, пострадавшая от пожаров, сократилась. Стихия затронула 335 миллионов гектаров, что является вторым наименьшим значением с 2002 года.

Климатолог из Университета Восточной Англии Мэтью Джонс в разговоре с журналистами обратил внимание на растущее несоответствие между площадью выгоревшей территории и реальным ущербом. Исследовательская группа, которую он возглавил, пришла к выводу, что свою роль в указанном процессе сыграло глобальное потепление, насыщение воздуха углекислым газом и особенности современного землепользования.

Вследствие этого в зоне повышенного риска оказались территории на стыке дикой природы и городской застройки. В таких случаях огонь быстро перекидывается на густонаселенные районы, провоцируя существенные разрушения.

Напомним, в середине мая издание Daily Mail написало, что, по данным группы экспертов World Weather Attribution (WWA), первые четыре месяца 2026 года стали рекордными по площади сгоревших лесов. В течение этого времени было от огня пострадали 150 миллионов гектаров территории. Эксперты считают, что ситуация будет ухудшаться. Причиной наблюдаемого процесса называется феномен Эль-Ниньо, связанный с аномальным потеплением.