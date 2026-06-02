Росавиация сняла 4-часовой план «Ковер» в аэропорту Волгограда

В воздушной гавани Волгограда отменены ограничения на прием и выпуск самолетов. Росавиация открыла аэропорт в 6−05 ч. На утро 2 июня задержек авиарейсов не зафиксировано.
Напомним, план «Ковер» был введен 2 июня в 2−27 ч. из-за угрозы атак БПЛА. Беспилотная опасность в Волгоградской области действовала более 4 часов.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.