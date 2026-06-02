В Хабаровске пациент украл золото у соседа по палате и сдал его в ломбард

В Хабаровске полиция раскрыла хищение золотой цепочки с крестиком стоимостью 150 тысяч рублей. Украшения пропали после того, как владелец доверил их соседу по больничной палате, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
За помощью в полицию обратился житель Индустриального района. Он рассказал, что во время лечения в медучреждении передал ювелирные изделия на хранение соседу по палате, с которым успел выстроить доверительные отношения. После выписки мужчина возвращать цепочку с крестиком не стал и заявил, что якобы потерял их.
Оперуполномоченные отдела полиции № 6 задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец посёлка Заветы Ильича Советско-Гаванского района, который в Хабаровске не имел постоянного жилья, снимал койко-места в хостелах или останавливался у случайных знакомых. Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
По данным полиции, похищенные украшения подозреваемый сдал в ломбард всего за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды. Во время обыска полицейские изъяли цепочку и крестик. После необходимых следственных действий их вернут владельцу.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. До суда подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.