В Хабаровске мастер по балконам обманул клиентов на 330 тысяч

В Хабаровске полиция раскрыла серию мошенничеств под видом ремонта балконов и установки кондиционеров. Жители переводили предоплату за работы, но вместо готовых балконов получали переносы сроков и блокировку телефона, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, 42-летний житель Краснофлотского района размещал объявления об остеклении и ремонте балконов, а также установке кондиционеров. С клиентами он заключал договоры от имени индивидуального предпринимателя или юрлица, просил перевести часть суммы заранее, а затем под разными предлогами откладывал выполнение заказа.
Когда потерпевшие начинали требовать вернуть деньги или выполнить обещанное, мужчина просто переставал выходить на связь и добавлял их номера в чёрный список. Полицейские установили, что раньше подозреваемый действительно занимался установкой балконных конструкций, но позже накопил крупные долги. Деньги клиентов, по версии следствия, он забирал себе и тратил на личные нужды.
Сейчас установлена причастность фигуранта к четырём эпизодам с общим ущербом около 330 тысяч рублей. Среди потерпевших — жители Хабаровска и посёлка Солнечный. Оперативники проверяют, мог ли мужчина быть связан с другими похожими случаями.
Во время следственных действий полицейские изъяли у подозреваемого холодильник, телевизор и два смартфона — имущество пойдёт в счёт возмещения ущерба. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.